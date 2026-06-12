LPI-GTH: Kollision

Schwabhausen (Landkreis Gotha) (ots) - Einen türkisen Minibagger entwendeten ein oder mehrere Unbekannte von einem Firmengrundstück in der Straße "Hinter den Gärten". Das Beutegut hat einen Wert von rund 27.000 Euro. Die Tat wurde in der Zeit zwischen dem 08. Juni, 14.15 Uhr und dem 09. Juni, 15.00 Uhr verübt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0145079/2026) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

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