LPI-GTH: Kollision
Kleinbreitenbach (Ilm-Kreis) (ots)
Eine 47-jährige Fahrerin eines Kraftomnibusses befuhr gestern Nachmittag eine Engstelle in der der Schulstraße. Offenbar ohne den Bus passieren zu lassen, beabsichtigte ein 16-jähriger Fahrer einer Simson die Straße in diesem Bereich zu befahren. Dabei kollidierte der 16-Jährige mit dem Fahrzeug der 47-Jährigen. Der Mopedfahrer wurde leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand unfalltypischer Sachschaden. (jd)
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