LPI-GTH: Diebstahl aus Garage
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
Aus einer Garage eines Garagenkomplexes in der Willibald-Alexis-Straße entwendeten ein oder mehrere unbekannte Personen unter anderem Gartengeräte der Marke "Fiskars" sowie Getränke. Der Wert des Beuteguts beträgt circa 800 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen 10.30 Uhr und 14.15 Uhr des gestrigen Tages. Die Polizei Ilmenau nimmt Hinweise zum Sachverhalt unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0145484/2026) entgegen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell