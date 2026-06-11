LPI-GTH: Zu schnell
Großbreitenbach (Ilm-Kreis) (ots)
Statt mit erlaubten 20 km/h wurde heute Morgen eine 52-jährige Fahrerin eines Skoda mit einer Geschwindigkeit von 40 km/h festgestellt. Dies registrierten die Polizeibeamten im Rahmen einer stationären Geschwindigkeitsmessung in der Hüttenstraße. Ein entsprechendes Bußgeldverfahren gegen die 52 Jahre alte Frau wurde eingeleitet. (jd)
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