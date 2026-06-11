LPI-GTH: Zu schnell

Georgenthal (Landkreis Gotha) (ots) - Offenbar nachdem er Kokain konsumiert hatte, befuhr ein 43-Jähriger mit seinem VW gestern Nachmittag die Bahnhofstraße. Dies zeigte ein Drogenvortest, welcher im Rahmen einer Verkehrskontrolle durchgeführt wurde. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den 43 Jahre alten Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ihn erwarten ein empfindliches Bußgeld sowie Fahrverbot. (jd) Rückfragen ...

mehr