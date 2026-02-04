Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - 18-jähriger E-Scooterfahrer nach Unfall gestorben

Voerde (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist heute Morgen gegen 07:15 Uhr auf der Hindenburgstraße ein 18-jähriger E-Scooter-Fahrer ums Leben gekommen.

An einer Querungshilfe in Höhe der Poststraße stießen der junge Mann und ein Müllfahrzeug zusammen. Dabei geriet der 18-jährige Mann aus Wesel unter den LKW und wurde dabei tödlich verletzt.

Wie es genau zu dem Unfall kam, ist jetzt Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Das Verkehrskommissariat Voerde und ein spezielles Unfallaufnahmeteam aus Essen waren vor Ort.

Während der Unfallaufnahme musste die Hindenburgstraße zwischen Neue Hünxer Straße und Hammweg gesperrt werden.

BH/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell