LPI-GTH: Sattelauflieger beschmiert
Ilmenau, Ilm-Kreis (ots)
Im Zeitraum vom 07.06.2026 bis Donnerstagabend haben Unbekannte auf einem Parkplatz in der Ziolkowskistraße einen Sattelauflieger beschmiert. Mit silberfarbenem und gelbem Sprühlack brachten der oder die Täter einen Schriftzug auf der Plane des Aufliegers an. Der Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Hinweise zum Tatgeschehen oder möglichen Tätern nimmt die Polizei unter Tel. 03677/601124, Bezugsnummer 0146214/2026 entgegen. (jk)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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