LPI-GTH: Sattelauflieger beschmiert

Amt Creuzburg (Wartburgkreis) (ots) - Ein Verkehrsunfall ereignete sich gestern Nachmittag in der Mühlhäuser Straße. Ein 85-jähriger Fahrer eines VW befuhr die L1016 von Mihla in Richtung Mühlhausen. Dabei kam der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und kam im Straßengraben zum Stillstand. Der Mann wurde verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der VW wurde abgeschleppt. Die Straße war während der ...

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