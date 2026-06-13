Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeug in Brand geraten

Möhrenbach, Ilm-Kreis (ots)

In den Freitagabendstunden war ein 43-Jähriger mit einem Pkw Renault zwischen Großbreitenbach und Möhrenbach unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang Möhrenbach stellte der Fahrer plötzlich eine Rauchentwicklung im Bereich des Motorraums fest und stoppte das Fahrzeug. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer bemerkte den Brand ebenfalls und löschte diesen umgehend mit einem mitgeführten Feuerlöscher. Es kamen keine Personen zu Schaden. Die Freiwilligen Feuerwehren Gehren und Möhrenbach kamen zum Einsatz und übernahmen die weiteren Maßnahmen der Löscharbeiten. Als Brandursache wird ein technischer Defekt angenommen. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf 5.000 Euro geschätzt. (jk)

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