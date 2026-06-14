LPI-GTH: Vandalismus

Möhrenbach, Ilm-Kreis (ots) - In den Freitagabendstunden war ein 43-Jähriger mit einem Pkw Renault zwischen Großbreitenbach und Möhrenbach unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang Möhrenbach stellte der Fahrer plötzlich eine Rauchentwicklung im Bereich des Motorraums fest und stoppte das Fahrzeug. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer bemerkte den Brand ebenfalls und löschte diesen umgehend mit einem mitgeführten Feuerlöscher. Es kamen keine Personen zu Schaden. Die ...

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