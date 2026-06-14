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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vandalismus

Döllstädt / LK Gotha (ots)

Am Freitag in der Zeit von 16:00 bis 17:00 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person die Seitenscheibe eines abgeparkten Mercedes. Der Pkw war auf einem Parkplatz unweit eines Seniorenheimes in Döllstädt abgeparkt. Zeugen des Sachverhaltes werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden und zur Aufklärung beizutragen. Az. 146713/26

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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