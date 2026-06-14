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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Rettungshubschrauber im Einsatz

LK Gotha (ots)

Eine schwer- und zwei leichtverletzte Personen sind die Bilanz eines folgenschweren Verkehrsunfalles. Ein Mopedfahrer übersah südlich von Gotha einen am Straßenrand abgeparkten Pkw und kollidierte mit diesem. In der weiteren Folge stieß das Moped mit einem nachfolgenden Moped zusammen. Der Unfallverursacher wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert werden. Der Sozius und der zweite Mopedfahrer wurden leicht verletzt. (ri)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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