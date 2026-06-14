LPI-GTH: Unter Drogeneinfluss
Dachwig / LK Gotha (ots)
Einer Blutentnahme musste sich ein 44jähriger VW-Fahrer nach einer Verkehrskontrolle in Dachwig unterziehen, nachdem die Beamten bei diesem feststellten, dass er unter dem Einfluss von Drogen am Straßenverkehr teilnahm. Auch dieser Autofahrer muss mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen. (ri)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell