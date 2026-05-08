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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Loch im Zaun festgestellt - Ermittlungen wegen Sachbeschädigung

Sondershausen (ots)

Am Donnerstagmorgen wurde der Polizeiinspektion Kyffhäuser mitgeteilt, dass i der Frankenhäuser Straße durch Unbekannte ein Zaun beschädigt wurde. der oder die Täter wirkten hier auf etwa 1,5 m Zaun ein und verursachten hierbei einen Sachschaden.

Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten Ermittlungen wegen des Verdachtes der Sachbeschädigung ein und suchen nach Hinweisen zur Tat oder den Tätern. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0113192

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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