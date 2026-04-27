Polizei Gütersloh

POL-GT: Dieseldieb gestellt - Ermittlungen dauern an

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Montagmorgen (27.04.) um kurz vor 02.00 Uhr meldeten Zeugen einen verdächtigen Transporter an einer Tankstelle an der Bismarckstraße.

Den Angaben nach befand sich mindestens ein Mann längerer Zeit an einer Zapfsäule und verhielt sich auffällig. Noch bevor die Polizei am Einsatzort eintraf, flüchtete der Mann zu Fuß. Der Transporter blieb an der Tanksäule stehen. An diesem waren gestohlene Kennzeichen angebracht. Auf der Ladefläche des Fahrzeugs befanden sich größere Diesel-Container.

Wenige Zeit später konnte durch die Besatzung eines Polizeihubschraubers, welcher zur Fahndung gerufen worden war, ein verdächtiger Mann an der Straße Am Wiedenfeld angetroffen werden. Im Zuge erster Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass der 21-jährige Dortmunder mit dem möglichen Dieseldiebstahl in Verbindung steht. Zudem wurde in der Umgebung ein weiterer Transporter aufgefunden. Auf der Ladefläche befanden sich große, mit Diesel befüllte Container. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt.

Die Ermittlungen zu möglichen weiteren Tätern und Tatorten dauern an.

Die Polizei Gütersloh hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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