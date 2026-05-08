Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Raser erwischt - 101 km/h statt 50 km/h gemessen

Niedersachswerfen (ots)

Beamte der Landespolizeiinspketion Nordhausen betrieben in der Ortslage von Niedersachswerfen eine Geschwindigkeitsmessstelle. In der Northeimer Straße wurden im Einsatzzeitraum mehr als 650 Fahrzeuge festgestellt. Etwa jeder 20. war hier zu schnell unterwegs. Neun Fahrzeugführer fuhren mehr als 21 km/h zu schnell, sodass dies ein Bußgeld zur Folge hat. Der Fahrer eines Citroen war erheblich zu schnell. Anstatt der vorgeschriebenen 50 km/h war dieser mit 101 km/h geblitzt worden. Er muss nun mit einem Fahrverbot, Punkten in der Verkehrssünderkartei sowie einem erheblichen Bußgeld rechnen.

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