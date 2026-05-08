Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: E-Bike bei Einbruch entwendet

Leinefelde (ots)

Bei einem Einbruch in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Händelstraße wurde in der Zeit von Dienstag 17 Uhr bis Donnerstag 15.30 Uhr ein hochwertiges Pedelec entwendet. Das dunkelgrüne E-Bike des Herstellers i:SY hatte einen Wert von etwa 4000 Euro.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Eichsfeld unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0113489

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