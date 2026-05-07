PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht - Wer kann Hinweise geben?

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Dienstag, den 7. April, wurde zwischen 17 Uhr und 22.25 Uhr an der Kreuzung Tilmann-Riemenschneider-Straße/Auf der Rinne ein geparkter grauer Renault Megane durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher verließ die Unfallstelle, ohne seine Angaben zu hinterlassen oder die Polizei zu informieren.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten Ermittlungen ein und fahnden nach dem Verursacher.

Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0361/574367100 bei der Polizei in Heiligenstadt zu melden.

Aktenzeichen: 0085735

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 07.05.2026 – 13:53

    LPI-NDH: Vorübergehende Verkehrsbehinderungen

    Landkreis Unstrut-Hainich (ots) - Wegen der starken Regenfälle am Mittwochabend waren in der Nacht zeitweise Straßen im Unstrut-Hainich-Kreis gesperrt. So sind an der mehrspurigen Bundesstraße 247, zwischen Großengottern und Bad Langensalza, große Erdklumpen auf die Straße gerollt. Grund hierfür ist ein Erdabfall an zwei Stellen eines Lärmdammes. Da glücklicherweise nur eine Fahrspur betroffen war, konnte der ...

    mehr
  • 07.05.2026 – 13:48

    LPI-NDH: Zeugen gesucht - Wer kann Hinweise geben?

    Dingelstädt (ots) - Zwischen dem 10. April, 18 Uhr und dem 13. April, 8 Uhr wurde auf dem Spielplatz in der Lindenstraße durch Unbekannte randaliert. So wurden Flaschen geworfen, welche zu Bruch gingen. Weiterhin wurde ein Holzzaunfeld und ein Papierkorb abgerissen und ein Feuer mit Holzzaunlatten entzündet. Es entstand ein erheblicher Sachschaden. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten Ermittlungen ein und ...

    mehr
  • 07.05.2026 – 13:46

    LPI-NDH: 33-jähriger mit Betäubungsmitteln erwischt

    Mühlhausen/Thür. (ots) - Am Mittwochabend wurde am Blobach ein 33-jähriger aus Gotha kontrolliert. Während der Maßnahme wurde bei dem man eine nicht unerhebliche Menge Cannabis aufgefunden und durch Polizeibeamte sichergestellt. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut Hainich leiteten Ermittlungen ein. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren