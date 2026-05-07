Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vorübergehende Verkehrsbehinderungen

Landkreis Unstrut-Hainich (ots)

Wegen der starken Regenfälle am Mittwochabend waren in der Nacht zeitweise Straßen im Unstrut-Hainich-Kreis gesperrt.

So sind an der mehrspurigen Bundesstraße 247, zwischen Großengottern und Bad Langensalza, große Erdklumpen auf die Straße gerollt. Grund hierfür ist ein Erdabfall an zwei Stellen eines Lärmdammes. Da glücklicherweise nur eine Fahrspur betroffen war, konnte der Verkehr vorbeigeleitet werden. Nach Beseitigung der Verschmutzung ist die Straße seit 00.30 Uhr wieder voll befahrbar.

Die Landstraße 2096 zwischen Schlotheim und Hohenbergen sowie zwischen Großmehlra und Schlotheim war ab 20.45 Uhr überflutet und wurde gesperrt. Durch die Feuerwehr wurde die Straße beräumt und gesäubert. Die Straße ist seit 4.30 Uhr durch den Baulastträger für den Verkehr wieder freigegeben.

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