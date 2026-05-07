LPI-NDH: 33-jähriger mit Betäubungsmitteln erwischt

Rockensußra (ots) - Zwischen dem 19. und 20. März 2026 hat an einem Feldweg zwischen dem Mehrstedter Weg und dem Friedhof ein Hund einen präparierten Köder gefressen. Der Hund, bei dem es sich um einen Neupfundländerrüden handelte, hat kurze Zeit später den Köder erbrochen, so dass er glücklicherweise keine gesundheitlichen Schäden davon trug. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten kann davon ausgegangen werden, ...

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