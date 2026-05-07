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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: 33-jähriger mit Betäubungsmitteln erwischt

Mühlhausen/Thür. (ots)

Am Mittwochabend wurde am Blobach ein 33-jähriger aus Gotha kontrolliert. Während der Maßnahme wurde bei dem man eine nicht unerhebliche Menge Cannabis aufgefunden und durch Polizeibeamte sichergestellt. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut Hainich leiteten Ermittlungen ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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