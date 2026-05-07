Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: 33-jähriger mit Betäubungsmitteln erwischt
Mühlhausen/Thür. (ots)
Am Mittwochabend wurde am Blobach ein 33-jähriger aus Gotha kontrolliert. Während der Maßnahme wurde bei dem man eine nicht unerhebliche Menge Cannabis aufgefunden und durch Polizeibeamte sichergestellt. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut Hainich leiteten Ermittlungen ein.
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