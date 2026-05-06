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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kollision im Kreuzungsbereich - zwei Personen verletzt

LPI-NDH: Kollision im Kreuzungsbereich - zwei Personen verletzt
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Arenshausen (ots)

Eine 32-jährige Citroen-Fahrerin befuhr die Bundesstraße 80 gegen 06.40 Uhr in Richtung Uder und beabsichtigte nach links zum Zubringer zur Bundesautobahn 38 abzubiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Audi und es kam zu einer Kollision beider Fahrzeuge.

Es entstanden Sachschäden an beiden Pkw, welche anschließend abgeschleppt wurden. Weiterhin wurde ein Verkehrszeichen zerstört. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Die Bundesstraße 80 war für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge bis etwa 11.30 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde über die Ortslage Marth umgeleitet.

Zur genauen Unfallursache leiteten die Beamten der Polizeiinspektion Eichsfeld Ermittelungen ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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