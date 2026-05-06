LPI-NDH: Kollision mit Mauer

Kirchengel (ots) - In der Nähe eines Windparks bei Kirchengel lagerten im Rahmen von Bauarbeiten Aluminiumverlegeplatten, die zu Zwecken der Schwerlasttransporte auf dem Erdreich verlegt werden, damit die Fahrzeuge nicht einsinken. Mehr als 60 dieser Platten wurden in der Zeit von Montag 16 Uhr bis Dienstag 11.30 Uhr von derzeit Unbekannten entwendet. Der entstandene Beuteschaden beträgt mehr als 150000 Euro. Das ...

mehr