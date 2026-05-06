Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Kollision mit Mauer
Wipperdorf (ots)
Am Mittwochabend hielt eine 38-jährige Opel-Fahrerin auf einem Gehweg in der Lindenstraße an. Aufgrund des zu dieser Zeit herrschenden Starkregens übersah sie beim Anfahren eine ca. 50 cm hohe Mauer und kollidierte mit dieser. Es entstand Sachschaden am Pkw in Höhe von mehreren hundert Euro. An der Mauer wurde keine Beschädigung festgestellt.
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