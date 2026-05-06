Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verlegeplatten entwendet - Hoher Beuteschaden entstanden

Kirchengel (ots)

In der Nähe eines Windparks bei Kirchengel lagerten im Rahmen von Bauarbeiten Aluminiumverlegeplatten, die zu Zwecken der Schwerlasttransporte auf dem Erdreich verlegt werden, damit die Fahrzeuge nicht einsinken. Mehr als 60 dieser Platten wurden in der Zeit von Montag 16 Uhr bis Dienstag 11.30 Uhr von derzeit Unbekannten entwendet. Der entstandene Beuteschaden beträgt mehr als 150000 Euro. Das Beutegut musste mit entsprechenden Fahrzeugen abtransportiert werden, da eine dieser Platten etwa fünf Zentner wiegt.

Beamte der Kriminalpolizeiinsoektion Nordhausen leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen, die Hinweise zur Tat, den Tätern oder verwendete Fahrzeuge geben können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03631/960 bei der Kripo Nordhausen zu melden.

Aktenzeichen: 0111082

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