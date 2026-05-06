Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl von Baustelle

Schlotheim (ots)

Von Dienstag, 16.30 Uhr, bis Mittwoch, 7.20 Uhr, wurden durch Unbekannte auf einer Baustelle hinter der Kindertagesstätte in der Feldstraße zwei Baggerschaufeln entwendet. Der Beuteschaden wird auf 2000 Euro beziffert.

Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0111693

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