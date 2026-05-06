Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen gesucht - Wer kann Hinweise geben?

Rockensußra (ots)

Zwischen dem 19. und 20. März 2026 hat an einem Feldweg zwischen dem Mehrstedter Weg und dem Friedhof ein Hund einen präparierten Köder gefressen. Der Hund, bei dem es sich um einen Neupfundländerrüden handelte, hat kurze Zeit später den Köder erbrochen, so dass er glücklicherweise keine gesundheitlichen Schäden davon trug.

Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten kann davon ausgegangen werden, dass dem Hund der Köder gezielt zugeführt wurde.

Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen der Tat oder Hinweisgeber, die Angaben zur Sache oder dem Täter machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0071391

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