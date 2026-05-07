Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen gesucht - Wer kann Hinweise geben?

Dingelstädt (ots)

Zwischen dem 10. April, 18 Uhr und dem 13. April, 8 Uhr wurde auf dem Spielplatz in der Lindenstraße durch Unbekannte randaliert. So wurden Flaschen geworfen, welche zu Bruch gingen. Weiterhin wurde ein Holzzaunfeld und ein Papierkorb abgerissen und ein Feuer mit Holzzaunlatten entzündet. Es entstand ein erheblicher Sachschaden. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten Ermittlungen ein und fahnden nach den Verursachern.

Wer kann Hinweise zu dem Tatgeschehen machen? Wer hat eventuell eine Person oder Personen wahrgenommen, die sich zum Tatzeitpunkt bei oder auf dem Spielplatz aufhielten?

Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0361/574367100 bei der Polizei in Heiligenstadt zu melden.

Aktenzeichen: 0090558

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