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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hilfsbereite Heranwachsende nehmen Hund in Obhut

Nordhausen (ots)

Am Donnerstagabend meldeten sich zwei junge Erwachsene bei der Nordhäuser Polizei um mitzuteilen, dass sie einen Hund zunächst in ihrer Wohnung in aufgenommen haben. Zuvor beobachten sie, dass der Besitzer den Husky-Mischling geschlagen und allein gelassen hatte. Beherzt retteten die beiden das Tier aus der Notlage, sodass es noch am Abend durch das örtliche Tierheim in Obhut genommen werden konnte. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen wegen des Verdachtes des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ein und suchen nach dem unbekannten Täter.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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