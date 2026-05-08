Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hilfsbereite Heranwachsende nehmen Hund in Obhut

Nordhausen (ots)

Am Donnerstagabend meldeten sich zwei junge Erwachsene bei der Nordhäuser Polizei um mitzuteilen, dass sie einen Hund zunächst in ihrer Wohnung in aufgenommen haben. Zuvor beobachten sie, dass der Besitzer den Husky-Mischling geschlagen und allein gelassen hatte. Beherzt retteten die beiden das Tier aus der Notlage, sodass es noch am Abend durch das örtliche Tierheim in Obhut genommen werden konnte. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen wegen des Verdachtes des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ein und suchen nach dem unbekannten Täter.

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