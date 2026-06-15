Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall unter mutmaßlichen Alkoholeinfluss

Geratal OT Gräfenroda/ Geschwenda (Ilm-Kreis) (ots)

Am Sonntag gegen 00:30 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit einem Pkw der Marke Seat die K59 von Gräfenroda kommend in Richtung Geschwenda. In einer Rechtskurve kam der Mann nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit zwei Bäumen. Er verletzte sich dabei leicht. Am Seat entstand wirtschaftlicher Totalschaden (schätzungsweise 20.000 Euro). Dieser musste anschließend abgeschleppt werden. Während der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 18-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Zu Beweiszwecken wurde eine Blutentnahme durchgeführt, entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. (mla)

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