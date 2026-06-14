LPI-GTH: Verkehrssünder ertappt
Eisenach, Ulrich-von-Hutten-Straße - Wartburgkreis (ots)
Am 12.06.2026 wurde ein Kraftfahrzeugführer, der sein Kraftfahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte, durch Beamte der Polizeiinspektion Eisenach gestoppt. Aufgrund eines positiven Drogenvortestes wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Ein Ermittlungsverfahren bezüglich mehrerer Verkehrsdelikte wurde eingeleitet. (jk)
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Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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