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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrssünder ertappt

Eisenach, Ulrich-von-Hutten-Straße - Wartburgkreis (ots)

Am 12.06.2026 wurde ein Kraftfahrzeugführer, der sein Kraftfahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte, durch Beamte der Polizeiinspektion Eisenach gestoppt. Aufgrund eines positiven Drogenvortestes wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Ein Ermittlungsverfahren bezüglich mehrerer Verkehrsdelikte wurde eingeleitet. (jk)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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