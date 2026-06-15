Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Verkehrsdelikte festgestellt

Ilm-Kreis (ots)

Am Samstag gegen 15:45 Uhr stellten Polizeibeamte der PI Arnstadt-Ilmenau einen 16-Jährigen mit einer Vollcrossmaschine in einem Waldgebiet in Arnstadt im Ortsteil Dannheim fest. Das Motorrad verfügte nicht über den erforderlichen Haftpflichtversicherungsschutz. Zudem hatte der Jugendliche nicht die erforderliche Fahrerlaubnis. Gegen 19:00 Uhr wurde in der Waldstraße in Gräfenroda ein 38-Jähriger mit einem Pkw VW kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann mutmaßlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin/ Methamphetamin. Es erfolgte eine Blutentnahme und die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens. Am Sonntag gegen 01.00 Uhr wurde ein 53-Jähriger mit einem Pkw Opel in Marlishausen angehalten. Bei der Verkehrskontrolle wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 1,4 Promille ergab. Auch hier erfolgte eine Blutentnahme im Krankenhaus. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Ab sofort darf er vorläufig keine Kraftfahrzeuge mehr im öffentlichen Verkehrsraum führen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (mla)

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