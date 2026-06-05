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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Brandstiftung in Erfurt

Erfurt (ots)

In den frühen Freitagmorgenstunden (05.06.2026) kam es auf einem Parkplatz in Erfurt zu einer Brandstiftung. Gegen 02:30 Uhr zündeten bislang unbekannte Täter ein Auto an, welches daraufhin in Vollbrand geriet. Die Flammen griffen anschließend auf weitere Fahrzeuge über und verursachten auch an diesen Beschädigungen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und eine weitere Ausbreitung der Flammen verhindern. Insgesamt wurden fünf Autos durch den Brand beschädigt. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Wer hat am 05.06.2026 gegen 02:30 Uhr im Bereich der Györer Straße in Erfurt verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei (Tel.: 0361/5743-24602 oder E-Mail: zeugenaufruf.kpi.erfurt@polizei.thueringen.de) unter Nennung der Vorgangsnummer 0138831 entgegen. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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