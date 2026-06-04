Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autos in Tiefgarage aufgebrochen

Erfurt (ots)

Dienstagnacht (02.06.2026) trieben Unbekannte in einer Tiefgarage in Erfurt ihr Unwesen. Die Täter verschafften sich unbemerkt Zutritt zu der Parkmöglichkeit in der Leipziger Straße. Sie zerstörten die Seitenscheiben von zwei Audis und stahlen Taschen, Portemonnaies sowie Dokumente aus den Autos. Der verursachte Sachschaden wird auf insgesamt etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass ein Auto kein Tresor ist. Lassen Sie daher keine Wertgegenstände, Dokumente oder technischen Geräte im Fahrzeug zurück, auch nicht für kurze Zeit. Schon vermeintlich unbedeutende Gegenstände könnten Täter anlocken. Beachten Sie zudem, dass Diebe häufig nur wenige Sekunden benötigen, um in ein Fahrzeug einzudringen. Nehmen Sie Ihre Wertsachen daher stets mit und verwahren Sie diese sicher. (SO)

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