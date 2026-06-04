LPI-EF: Diebe stehlen Kennzeichentafeln

Landkreis Sömmerda (ots) - In der Nacht zu Mittwoch (03.06.2026) kam es im Landkreis Sömmerda zu einer Brandstiftung an einem geparkten Auto. Gegen 03:50 Uhr zündeten bislang unbekannte Täter einen VW an. Das Fahrzeug geriet daraufhin in Brand. Die Flammen griffen auch auf einen daneben abgestellten Hyundai, sowie einen Citroen über. Auch diese Autos wurden beschädigt, die Feuerwehr konnte jedoch Schlimmeres ...

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