Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Diebe stehlen Kennzeichentafeln
Erfurt (ots)
Gestern (03.06.2026) wurden in Erfurt Kennzeichentafeln gestohlen. Im Tatzeitraum von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr machten sich Unbekannte an einem Opel zu schaffen. Das Auto war in der Grubenstraße abgestellt gewesen. Die Täter demontierten die Kennzeichentafeln des Autos und flüchteten unerkannt vom Tatort. Die Polizei fahndet nun im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Diebstahls nach den Kennzeichen. (SO)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell