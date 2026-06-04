Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher stehlen Tresor aus Restaurant

Erfurt (ots)

Dienstagnacht (02.06.2026) brachen Unbekannte in ein Restaurant in Erfurt ein. Die Täter verschafften sich mit Gewalt Zutritt zu dem Lokal im Stadtteil Drosselberg. Die Einbrecher stahlen aus dem Kassenbereich Bargeld in unbekannter Höhe sowie einen verschlossenen Tresor. Anschließend flüchteten die Diebe mit ihrer Beute unerkannt. Der verursachte Sachschaden wurde auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)

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