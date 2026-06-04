Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Brandstiftung in Kölleda

Landkreis Sömmerda (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (03.06.2026) kam es im Landkreis Sömmerda zu einer Brandstiftung an einem geparkten Auto. Gegen 03:50 Uhr zündeten bislang unbekannte Täter einen VW an. Das Fahrzeug geriet daraufhin in Brand. Die Flammen griffen auch auf einen daneben abgestellten Hyundai, sowie einen Citroen über. Auch diese Autos wurden beschädigt, die Feuerwehr konnte jedoch Schlimmeres verhindern. Der entstandene Sachschaden wurde insgesamt auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Wer hat am 03.06.2026 gegen 03:50 Uhr im Bereich des Wilhelm-Pieck-Ring in Kölleda verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 0361/5743-25100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0136710 entgegen. (SO)

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