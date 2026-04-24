Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: "Sicher. Mobil. Leben." - Zweiräder im Blick

Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla-Kreis, Landkreis Sonneberg (ots)

Bezugnehmend auf die Pressemeldung der Landespolizeidirektion vom 24.04.2026 finden am 28.04.2026 auch im Zuständigkeitsbereich der Landespolizeiinspektion Saalfeld entsprechende Verkehrskontrollen an vielen verscheidenen Orten statt.

Mit Beginn der Motorradsaison und angesichts mehrerer aktueller Zweiradunfälle, darunter auch tödliche, möchte die Polizei an diesem Aktionstag auf die besonderen Gefahren im Straßenverkehr aufmerksam machen. Neben den Kontrollen stehen vor allem persönliche Gespräche mit den Fahrzeugführenden im Mittelpunkt, um präventiv auf Risiken hinzuweisen und sicherheitsrelevante Themen anzusprechen.

Die Maßnahmen richten sich nicht nur an Motorrad- und Mopedfahrende. Auch Fahrräder, Pedelecs, E-Scooter und andere Elektrokleinstfahrzeuge stehen im Fokus der Kontrollen. Ziel ist es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und die gegenseitige Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmenden zu stärken.

Vertreterinnen und Vertreter der Medien können sich am 30.04.2026 bei der Pressestelle der Landespolizeiinspektion Saalfeld über die durchgeführten Kontrollen und deren Ergebnisse informieren.

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