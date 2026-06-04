Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall in Erfurt schwer verletzt

Erfurt (ots)

Gestern Abend (03.06.2026) wurde ein Fahrradfahrer in Erfurt bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der 53-Jährige war gegen 17:45 Uhr auf dem Radweg der Friedrich-Engels-Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts unterwegs gewesen. Ein 24-jähriger Skoda-Fahrer befuhr zeitgleich die Friedrich-Engels-Straße und bog in die Einfahrt eines Mehrfamilienhauses ab. Nach ersten Erkenntnissen übersah der Skoda-Fahrer beim Abbiegen den entgegenkommenden Fahrradfahrer und es kam zur Kollision. Der 53-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 50 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (SO)

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