Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: E-Bike aus Gartenhütte gestohlen

Erfurt (ots)

In der vergangenen Nacht (04.06.2026) wurde aus einer Gartenhütte in Erfurt ein E-Bike gestohlen. Ein unbekannter Täter verschaffte sich gegen 03:15 Uhr Zutritt zu einem Gartengrundstück in der Hans-Walther-Straße. Er stahl aus der Gartenhütte ein E-Bike der Marke Access im Wert von circa 3.000 Euro und flüchtete unerkannt. Zeugen beobachteten die Tat, Dieb und Fahrrad konnten jedoch trotz sofort eingeleiteter Fahndung nicht festgestellt werden. Der Einbrecher konnte als männlich, etwa 180 cm groß und schwarz gekleidet beschrieben werden. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)

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