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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autodiebe stehlen Ford

Erfurt (ots)

In den vergangenen Tagen wurde ein Auto im Norden der Landeshauptstadt entwendet. Im Tatzeitraum von Mittwoch (03.06.2026) 13:00 Uhr bis Donnerstag (04.06.2026) 08:00 Uhr stahlen Diebe einen Ford, der auf einem Parkplatz in der Prager Straße in Erfurt abgestellt gewesen war. Von dem Auto fehlt bislang jede Spur. Der Wert des Fords wurde auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei hat Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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