Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfallflucht mit beteiligtem Zivilfahrzeug

Gemarkung Bad Kreuznach (ots)

Am Dienstag, 26.05.2026, gegen 14.58 Uhr befuhr eine Zivilstreife der Polizei die B 428 in Fahrtrichtung Frei-Laubersheim. In Höhe Bosenheim wollte die Zivilstreife nach links in die Hackenheimer Straße abbiegen. Hierfür ordnete sich der Fahrer auf der Linksabbiegerspur ein und wurde über die Gegenspur von einem bislang unbekannten Motorrad verkehrswidrig überholt. Beim Vorbeifahren touchierte der Kradfahrer vermutlich mit der Fußraste die linke Fahrzeugseite des Zivilfahrzeugs und verursachte Sachschaden. Anschließend setzte der Kradfahrer seine Fahrt in Richtung Frei-Laubersheim fort, überholte mindestens ein weiteres Fahrzeug und überfuhr noch eine Sperrfläche.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

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