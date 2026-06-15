Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkoholfahrt endet mit Blechschaden

Ilmenau (ots)

Am Samstagabend gegen 22:30 Uhr befuhr ein 40-Jähriger mit seinem Pkw Ford die Elgersburger Straße. An der Erfurter Straße wollte er nach links in Richtung BAB71 einbiegen. Dabei übersah er einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 59-jährigen Kia-Fahrer und es kam zu Kollision. Personen kamen dabei nicht zu Schaden. Am Ford entstand unfallbedingter Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro, am Kia entstand wirtschaftlicher Totalschaden (circa 9.000 Euro). Der Kia musste im Anschluss abgeschleppt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest beim 40-jährigen, mutmaßlichen Unfallverursacher ergab einen Wert von rund 1,3 Promille. Daraufhin erfolgte eine Blutentnahme in einem Krankenhaus. Der Führerschein des 40-Jährigen wurde zudem sichergestellt. Ab diesem Zeitpunkt ist es ihm vorläufig untersagt, Kraftfahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum zu führen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. (mla)

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