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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Ein oder mehrere Unbekannte beschädigten einen Grundstückszaun in der Gehrener Straße/Kirschallee mittels Sprühfarbe. Die ungefähr 50 Meter langen Graffiti wurden in der Zeit zwischen dem 13. Juni, 18.00 Uhr und dem 14. Juni, 07.15 Uhr angebracht. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0147636/2026) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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