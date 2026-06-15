LPI-GTH: Leicht verletzt

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Zwei Garagen eines Garagenkomplexes in der Ohrdrufer Straße öffneten ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 09. Juni, 17.00 Uhr und gestern, 16.00 Uhr. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten, sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0147776/2026) in Verbindung zu ...

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