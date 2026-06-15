Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche

Reinsfeld (Ilm-Kreis) (ots)

Ein bislang Unbekannter versuchte heute, gegen 01.10 Uhr, einen Zigarettenautomaten gewaltsam zu öffnen, was allerdings misslang. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 500 Euro. Der unbekannte Mann kann wie folgt beschrieben werden: - circa 180 cm groß - schlank - schwarz gekleidet - trug eine Schirmmütze - fuhr mit einem Fahrrad mit dicken Reifen, ohne Schutzbleche. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Tatgeschehen getätigt haben, werden gebeten sich unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0147860/2026) mit der Polizei Ilmenau in Verbindung zu setzen. (jd)

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