Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel- Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Frau

Wesel (ots)

Am 12.05.2026 bat die Polizei Wesel um 01:47 Uhr via Pressemitteilung um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten Seniorin aus Wesel, zu der letztmalig am 11.05.2026 gegen 18:00 Uhr Kontakt bestand.

Die 86-Jährige wurde in Bocholt angetroffen und zur Kontrolle einem Krankenhaus zugeführt. Sie ist den Umständen entsprechend wohlauf.

Wir bedanken uns für die Unterstützung bei der Suche!

Dem Fahndungsaufruf war ein Lichtbild der Dame beigefügt. Sollten Sie dieses in den sozialen Medien oder auf sonstigen Plattformen geteilt haben, bitten wir darum, das Foto zu löschen und auf Ihren Verteilwegen ebenfalls auf die Löschung hinzuweisen.

Ref.: HS/ 260512-0035

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