POL-WES: Moers- Schwerpunktkontrolle Verkehrssicherheit- Polizei kontrolliert Fahrzeugführer hinsichtlich Drogen und Alkohol- KORREKTURMELDUNG!
Moers (ots)
Korrekturmeldung
Wir berichteten am 11.05.2026 um 09:46 Uhr über folgenden Einsatz:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/6272502
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(Bildunterschrift: "Kontrolle eines PKW, Bildrechte: KPB Wesel, LStab, SG PÖ").
HS/
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