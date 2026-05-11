POL-WES: Moers- Schwerpunktkontrolle Verkehrssicherheit- Polizei kontrolliert Fahrzeugführer hinsichtlich Drogen und Alkohol- KORREKTURMELDUNG!

Moers (ots) - Am Samstagnachmittag (09.05.) drangen in der Zeit von 12:30 Uhr bis 14:15 Uhr unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Baumstraße ein. Die Unbekannten hebelten gewaltsam die zum rückwärtigen Garten hin gelegene Terrassentür auf. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten in Keller, Erd- und Obergeschoss. Die Täter öffneten Schubladen und durchwühlten Schränke. Nach derzeitigem ...

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