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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers- Schwerpunktkontrolle Verkehrssicherheit- Polizei kontrolliert Fahrzeugführer hinsichtlich Drogen und Alkohol- KORREKTURMELDUNG!

Moers (ots)

Korrekturmeldung

Wir berichteten am 11.05.2026 um 09:46 Uhr über folgenden Einsatz:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/6272502

Mit dem Beitrag wurden Lichtbilder übermittelt.

Falls diese bereits zur weiteren Verbreitung heruntergeladen wurden, bitten wir darum, das letzte Bild des Beitrages NICHT zu veröffentlichen.

(Bildunterschrift: "Kontrolle eines PKW, Bildrechte: KPB Wesel, LStab, SG PÖ").

HS/

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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