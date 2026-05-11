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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Unbekannte besprühen Berliner Tor und Gebäudewand der ehemaligen Postfiliale - Polizei bittet um Hinweise

Wesel (ots)

Polizeibeamte stellten am Sonntagmorgen (10.05.) gegen 07:10 Uhr im Rahmen der Streifenfahrt fest, dass das Berliner Tor sowie die Gebäudefassade der ehemaligen Postfiliale am Berliner-Tor-Platz mit roter Farbe beschmiert wurden.

An der zur Poppelbaumstraße gerichteten Seite des Berliner Tors wurden mehrere Schriftzüge mit teils politischem Hintergrund aufgesprüht.

Des Weiteren wurden Schriftzüge neben dem ehemaligen Haupteingang der Postfiliale angebracht sowie ein Mülleimer mit Farbe beschmiert.

Die Polizei in Duisburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, sich bei der Polizei in Duisburg unter der Telefonnummer 0203-2800 zu wenden.

/cd

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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