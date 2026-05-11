Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers- Schwerpunktkontrolle Verkehrssicherheit- Polizei kontrolliert Fahrzeugführer hinsichtlich Alkohol und Drogen

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Moers (ots)

Verkehrskontrollen in Moers

Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Wesel hat am Donnerstag (07.05.2026) gezielte Verkehrskontrollen in Moers durchgeführt. Zwischen 10:30 Uhr und 15:30 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte sowohl Fahrzeuge aus dem fließenden Verkehr als auch an einer stationären Kontrollstelle an der Filder Straße.

Im Mittelpunkt standen dabei Alkohol- und Drogenmissbrauch im Zusammenhang mit der Verkehrsteilnahme. Unterstützt wurden die Kräfte von Teilnehmenden eines Fortbildungsseminars des Landesamtes für Aus- und Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei NRW (LAFP NRW). Dabei handelt es sich ausschließlich um ausgebildete Polizeibeamtinnen und -beamte, welche in dieser Realkontrolle die Seminarinhalte anwenden und vertiefen konnten.

Zahlreiche Verstöße festgestellt

Insgesamt wurden 83 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei führten die Einsatzkräfte 11 Atemalkoholtests sowie 16 Drogenvortests durch. Die Bilanz der Kontrollen zeigt deutlich, dass derartige Maßnahmen weiterhin notwendig bleiben:

- 1 Strafverfahren wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss mit Ausfallerscheinungen (§ 316 StGB) - 7 Verfahren wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss (§ 24a StVG) - 2 Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis - 2 Verkehrsordnungswidrigkeiten - 1 Sicherstellung einer Fahrerlaubnis - 1 Ordnungswidrigkeit nach dem Waffengesetz

Kontrolle eines PKW führt zu größerem Betäubungsmittelfund

Im Rahmen der Maßnahmen ergab sich zudem der Verdacht des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln. Dabei wurden insgesamt rund 7.600 Tabletten sichergestellt, welche sich in zwei Kartons im Kofferraum eines der kontrollierten PKW befand. Der Fahrer des PKW wurde vorläufig festgenommen und an die Kriminalpolizei übergeben.

Verkehrssicherheit bleibt Schwerpunkt

Die Kontrolle verdeutlicht erneut die Bedeutung und die Effizienz gezielter Verkehrsüberwachungsmaßnahmen. Alkohol und Drogen am Steuer stellen nach wie vor ein erhebliches Risiko für alle Verkehrsteilnehmenden dar, weswegen auch in der Zukunft weitere Schwerpunktkontrollen in der Kreispolizeibehörde Wesel durchgeführt werden. Durch die Zusammenarbeit von Verkehrsdienst und LAFP konnten in kurzer Zeit zahlreiche Verstöße konsequent erkannt und verfolgt werden und somit ein wichtiger Beitrag zur Verkehrssicherheit geleistet werden.

HS/

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