Polizei Gütersloh

POL-GT: Zahlreiche Handyverstöße festgestellt - Aktion Radschlag in Rheda-Wiedenbrück und Rietberg

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Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück/ Rietberg (FK) - Donnerstagvormittag (22.04., 06.00 Uhr - 14.00 Uhr) fanden in Rheda-Wiedenbrück an der Bielefelder Straße, der Gütersloher Straße und Am Werl Verkehrskontrollen im Rahmen der Aktion Radschlag statt. In Rheda-Wiedenbrück ahndeten die Beamten insgesamt 81 Verstöße. Insbesondere fielen erneut zahlreiche Fahrer auf, die während der Fahrt mit ihren Mobiltelefonen hantierten. Gegen 24 Autofahrer und acht 8 Zweiradfahrer wurden deshalb Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Darüber hinaus waren 14 Autofahrer nicht angeschnallt. Drei Autofahrer und ein Fahrradfahrer missachteten rote Ampeln. Zudem wurden 27 Fahrradfahrer- und vier weitere Autofahrerverstöße geahndet. Radfahrer waren zum Beispiel auf der falschen Straßenseite unterwegs.

In Rietberg wurden am Morgen in der Sandfeldstraße 22 Verkehrsverstöße geahndet. Auch hier stand das Handy im Fokus. Zehn Autofahrer und zwei Radfahrer hatten es während der Fahrt in der Hand. Dazu waren vier Autofahrer nicht angeschnallt und einer fuhr über Rot. Zudem mussten fünf Radfahrer Verwarngelder zahlen. Unter anderem, weil sie auf der falschen Seite unterwegs waren.

Die Polizei Gütersloh wird auch zukünftig im Rahmen der Aktion Radschlag und auch im Zuge des Konzepts "Sicherheit im Kreis" mit präventiven sowie auch repressiven Maßnahmen Schwerpunktkontrollen durchführen, die sich an alle Verkehrsteilnehmende richten - zu Ihrer Sicherheit!

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