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Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei ermittelt nach Einbruch in ein Gymnasium

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Unbekannte Täter haben sich in der Zeit von Dienstag auf Mittwoch (21.04., 17.00 Uhr - 22.04., 06.45 Uhr) auf bislang unbekannte Weise Zugang in das Gymnasium an der Feldstraße verschafft. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge gelangten sie in das Hauptgebäude und verursachten dort einen hohen Sachschaden im Verwaltungsbereich, aber auch auf einer weiteren Etage. Türen und Schränke wurden aufgehebelt, Büros verwüstet, Glastüren und auch innenliegende Fenster eingeschlagen. Zu möglichem Diebesgut konnten bisher noch keine Angaben gemacht werden. Am heutigen Mittwochmorgen hat die Kriminalpolizei Gütersloh erste Ermittlungen zu der Tat eingeleitet. Vor Ort führten Beamte eine umfangreiche Spurensuche und -sicherung durch.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen rund um die Schule an der Feldstraße? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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