Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - Abbruch eines Fußballspiels der Oberliga nach Knallkörperwürfen

Schermbeck (ots)

Am Sonntag (10.05.), kam es in Schermbeck zur Spielbegegnung der Vereine des SV Schermbeck und SG Wattenscheid 09.

Bei dem Oberligaspiel kam es während der Nachspielzeit aus dem Gästeblock des SG Wattenscheid zu zwei Knallkörperwürfen auf das Spielfeld.

Durch die lauten Knallgeräusche erlitten zwei Spieler des SV Schermbeck leichte Verletzungen.

Nachdem das Spiel zunächst nur unterbrochen wurde, kam es kurze Zeit später zum Spielabbruch durch den Schiedsrichter.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme durch Polizeibeamte konnte ein 25-jähriger Mann aus Gelsenkirchen als Tatverdächtiger ermittelt werden.

Polizeibeamte begleiteten die Abreise der Fans. Es kam zu keinen weiteren Ausschreitungen.

Das Spiel besuchten etwa 450 Zuschauer, von denen ca. 300 Personen der Fanszene des SG Wattenscheid zuzuordnen sind.

/cd

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