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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Zeugensuche nach Einbruch in Wohnung eines Zweifamilienhauses

Moers (ots)

Am Samstag (09.05.) drang mindestens ein bislang unbekannter Täter in der Zeit zwischen 15:55 Uhr und 16:40 Uhr in ein Zweifamilienhaus auf der Hochstraße ein.

Zunächst beschädigte der Unbekannte ein Gartentor, gelangte so in den Garten und hebelte im Weiteren eine Terrassentür der Erdgeschosswohnung auf.

Im Inneren der Wohnung durchsuchte der Unbekannte diverse Schränke und entwendete Schmuck.

Als die 91-jährige Bewohnerin der Wohnung gegen 16:40 Uhr über ihre Terrassentür wieder in ihre Wohnung zurückkehrte, nahm sie das Zufallen ihrer Hauseingangstür wahr. Es ist davon auszugehen, dass der unbekannte Tatverdächtige die Wohnung zu diesem Zeitpunkt verließ.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Tatverdächtigen geben können und die sonst auffällige Beobachtungen in dem Bereich gemacht haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0 entgegen.

/cd Ref. 260509-1730

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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