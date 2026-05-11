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Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Zeugensuche nach Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Neukirchen-Vluyn (ots)

In der Nacht zum Samstag (09.05.) drangen bislang unbekannte Täter gegen 03:35 Uhr in ein Lebensmittelgeschäft an der Niederrheinallee ein.

Die Unbekannten hebelten zunächst eine Tür zur integrierten Bäckerei auf und gelangten von dort aus in den Verkaufsbereich des Geschäfts. Dort gingen sie gezielt Regale mit Tabakwaren an.

Ob die Täter Beute machten, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die auffällige Beobachtungen in den Bereich gemacht haben, sich bei der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0 zu melden.

/cd Ref. 260509-0436

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

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