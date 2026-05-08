Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Unbekannte stehlen Mercedes vom Gelände eines Fahrzeughandels

Alpen (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (07.05.) drangen bislang unbekannte Täter gegen 02:52 Uhr in einen Container eines Fahrzeughandels an der Drüpter Straße.

Hierzu hebelten diese ein Fenster des Containers auf, entnahmen hieraus diverse Fahrzeugschlüssel und Kennzeichen und entwendeten im Weiteren einen grauen Mercedes E230 (Kombilimousine).

Das Fahrzeug war zur Tatzeit nicht mit Kennzeichen versehen. Es ist aber davon auszugehen, dass die unbekannten Täter das Fahrzeug mit falschen Kennzeichen ausstatteten.

Die Täter ließen diverse Fahrzeugschlüssel des Handels vor Ort zurück und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern und auffälligen Fahrzeugen geben können.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842-934 0 entgegen.

/cd Ref. 260507-0800

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell